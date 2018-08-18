Профсоюз игроков КХЛ намерен открыть благотворительный счет для лечения Мнацяна

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко сообщил, что организация намерена открыть благотворительный счет для пожертвований на лечение нападающего "Сибири" Самвела Мнацяна.

Ранее агент 28-летнего игрока Шуми Бабаев сообщил, что Мнацян в настоящее время проходит обследование в Германии по поводу онкологического заболевания.

- С Самвелом у нас связи нет, мы разговаривали с его братом Давидом, который сказал, что первый курс лечения ему оплачивает "Сибирь". Мы сказали, что для нас надо: прислать счет, заявление на материальную помощь, и мы готовы ему выделить определенную сумму, - цитирует ТАСС Коваленко. - Профсоюз откроет парню благотворительный счет, куда будут поступать средства, как это было для Федора Леонидовича Канарейкина (бывший тренер "Металлурга" и "Спартака", который прошел курс лечения от рака). Надеюсь, с понедельника этот счет заработает.

Мнацян в мае этого года перешел в "Сибирь" из "Адмирала", за который он отыграл три года. В 52 играх сезона-2017/18 он забил гол и отдал две голевые передачи.