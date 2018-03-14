Президент "Барыса" недоволен бюджетом клуба

Президент "Барыса" Аскар Шопобаев заявил, что у команды не увеличивается бюджет на протяжении трех последних сезонов. Напомним, что по итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ клуб не смог выйти в плей-офф.

– Очень много домыслов и в прессе о том, что здесь большие деньги. Уже три года как нам не поднимают бюджет, – цитирует Sports.kz Шопобаева. – Три сезона стоим на одном месте. Причем при девальвации, клуб просел в два раза, а бюджет этот же остался. Мы делали анализ по всем клубам, мы единственные держим всю вертикаль на собственном ДЮСШ – 720 детей, "Снежные барсы", "Номад", "Барыс". Все остальные клубы, гранды имеют на своем содержании только основной клуб, клуб МХЛ и немного помогают ДЮСШ, редко школа на балансе клуба.