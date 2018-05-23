Президент "Ак Барса" – лучший руководитель среди клубов КХЛ

Президент "Ак Барса" Наиль Маганов на гала-вечере закрытия сезона-2017/18 КХЛ получил приз имени Валентина Сыча, который вручается лучшему из руководителей клубов лиги. В юбилейном сезоне команда из столицы Татарстана стала первой, сумевшей выиграть Кубок Гагарина три раза.

Лучшим среди администраторов стал Рустем Кашапов из "Ак Барса" ("Приз имени Владимира Пискунова"). "Приз имени Андрея Зимина", вручаемый лучшему врачу, получила медицинская служба казанцев во главе с Ильмиром Хабибрахмановым.

Церемония закрытия 10-го сезона КХЛ. LIVE!