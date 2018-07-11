Председатель совета директоров "Авангарда" Крылов: " Боб Хартли – это победные традиции"

В среду в Омске состоялась презентация нового главного тренера "Авангарда" Боба Хартли. Сразу из аэропорта председатель совета директоров клуба Александр Крылов и новый наставник отправились в здание правительства Омской области для знакомства врио губернатора Александра Буркова с Хартли. Глава региона пожелал успехов руководству и тренерскому штабу клуба в предстоящем сезоне.

Позже председатель совета директоров "Авангарда" вручил Бобу Хартли игровой свитер клуба с фамилией Hartley и номером 55 на спине, сообщает пресс-служба омичей.

– Боб Хартли – это победные традиции, – заявил Александр Крылов. – Немногие тренеры в КХЛ, да и вообще в мире, имеют в послужном списке главный титул в мировом клубном хоккее – Кубок Стэнли. Боб Хартли – это тренер, который известен своей особой методикой и подходом к работе. Наша первая встреча началась с того, что Боб рассказал о том, что для него является главным в тренировочном процессе – это идентичность команды, общность культуры и индивидуальный подход к каждому хоккеисту. Мне близок этот подход. Именно такая философия поможет клубу обрести стабильность и вернуться на путь побед. Уверен, что Боб станет мудрым наставником и для нашей талантливой молодежи, которая вслед за звездными игроками будет развивать свое игровое мастерство и достигнет новых вершин.