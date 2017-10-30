19-летний нападающий Никита Попугаев подписал контракт с ЦСКА на 2 года, сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашение трехстороннее - форвард может выступать как за основную команду, так и за фарм-клубы в ВХЛ и МХЛ.

Отметим, Попугаев был выбран "Нью-Джерси" на драфте 2017 года под 98-м номером. Он выступал за "Принс Джордж" в WHL и провел в составе команды 13 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. Ранее сообщалось, что Попугаев принял решение покинуть США по личным причинам.