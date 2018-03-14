Пол Щехура: "Я здоров и готов играть во втором раунде плей-офф"

Нападающий "Трактора" Пол Щехура заявил, что восстановился после повреждения и готов выйти на лед во втором раунде плей-офф КХЛ. Напомним, что соперником челябинского клуба могут стать "Салават Юлаев" или "Авангард", а также "Металлург".

– Я здоров. Определенно готов играть во втором раунде, – цитирует "Р-Спорт" Щехуру. – Серия с "Нефтехимиком" сделала "Трактор" сильнее, придала уверенности. Мы добыли важную победу, но все начнется сначала уже послезавтра. Игры с Нижнекамском позади, нужно заново собраться и готовиться к следующей команде. Жесткие матчи с "Нефтехимиком" – это часть игры. Они проигрывали в серии 0:3, им нужно было что-то менять, и они выбрали путь драк, провокаций. Что поделать? Мы терпели и гнули свою линию.