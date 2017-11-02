Петерис Скудра: "Вместо того, чтобы пять минут играть в большинстве, мы получили гол"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от "Локомотива"​ (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что первую шайбу соперник забил с нарушением правил.

– "Локомотив" с победой. В принципе, мы начали неплохо, хороший, я считаю, первый период, – цитирует Скудру официальный сайт "Локомотива". – Второй период был ключевым в этом матче. "Локомотив" начал мощно, но игра состоит из мелочей – при счете 1:0 вместо того, чтобы пять минут играть в большинстве, мы получили гол при подсечке на пятаке. Это однозначно ключевой момент, непонятно, как явный момент можно было пропустить, в борьбе явная подсечка по ногам и, увы, я считаю, что это ключевой момент. Но все равно надо отдать должное "Локомотиву" – они очень мощно провели особенно первую половину второго периода, мы её провалили, поэтому проиграли второй период и матч.

– Сегодня у "Торпедо" было всего 10 силовых приёмов. С чем это связываете?

– Матч был такой, наверное. После первого периода в голове сидело, что будем спокойно играть. Мы знали, что "Локомотив" добавит, но одно дело знать, другое дело – быть к этому готовым. "Локомотив" добавил во втором периоде, много индивидуальных ошибок пошло, и силовые приёмы тоже относятся к этому. Не могу сказать, что ребята не рубились, они рубились. Просто в Москве мы играли более "на грани", сегодня этого не было.