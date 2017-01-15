Петерис Скудра: "Торпедо" хорошо сыграло против чемпиона"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (2:3 ОТ) отметил, что команду немного подвела игровая дисциплина. По словам специалиста, игроки нахватали много удалений в зоне атаки.

– "Металлург" - с победой, - приводит пресс-служба "Магнитки" слова Скудры. - По игре – я считаю, что мы сыграли хорошо против чемпиона, тем более на выезде. Где-то немного дисциплина подводила, нахватали много удалений в зоне атаки. Но в принципе – хороший матч. Ни в чем ребят упрекнуть не могу. В концовке пару решений, которые мы приняли при игре "3 на 3", были не самыми хорошими. Когда ты даешь такие возможности таким мастерам – они наказывают.

– Сегодня отличились новобранцы. Насколько их можно считать дополнением к лидерам, старожилам команды?

– Ну да, это дополнение для нас – мы делали эти вещи осознанно. Мы видели, где нужно усилить команду. Где добавить скорости нашей команде. И появились эти ребята. Рад, что Гриша Желдаков забил, Макмиллан уже забивал – хорошо работает. Это "наши" ребята по своей работе и отношению к ней. Мы довольны, что они в нашей команде.