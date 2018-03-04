Петерис Скудра: "Надеюсь, у меня в команде нет слабохарактерных ребят"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от "Локомотива" (1:2) во втором матче серии плей-офф отметил, что его команде помешало большое количество брака. Напомним, что счет в серии 2-0 в пользу ярославского клуба.

– Похожий матч, ровный, - сказал Скудра. - С нашей стороны чувствовалось, что вторая игра подряд, много технического брака. Сражались до конца, "Локомотив" забил в концовке. Едем домой.

– Ваша команда играла жестко в первом периоде. Это была ваша установка?

– Обе команды играют в силовой хоккей. "Локомотив" – габаритная команда. Не думаю, что мы бьем больше соперника. Много жестких моментов, и в первой игре схожие эпизоды были. Ничего нового, ребята сражаются.

– Сегодня соотношение удалений уже в другую сторону. Но с большинством опять не все хорошо. В чем причина?

– Как я уже сказал, было много технического брака, это в первую очередь сказывается на игре в большинстве. Пас, последний пас, последний бросок – в этих компонентах было очень низкое качество. Не использовали пару моментов, но и "Локомотив" сыграл хорошо.

– У "Локомотива" появились новые игроки. Не было желания свежести добавить?

– Перед сегодняшней игрой не было. Посмотрим, проанализируем ситуацию перед третьей игрой в Нижнем Новгороде.

– Два поражения в одну шайбу – серьезный удар по психологии. Как сейчас себя чувствуют игроки?

– Слабым не место в плей-офф. Надеюсь, у меня в команде нет слабохарактерных ребят.