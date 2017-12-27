Первый тренер Кучерова: "Нынешний путь ЦСКА – путь в никуда"

Первый тренер нападающего "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова Геннадий Курдин в интервью "Бизнес Online" высказал мнение, что ЦСКА повторяет путь СКА. По словам Курдина, при большой скамейке и ротации молодые игроки красно-синих не будут прогрессировать.

– В ЦСКА ратуют за большую скамейку и ротацию.

– Вот это и плохо. Если бы Никитин платил свои деньги, или над ним был частный хозяин, а не госкорпорации, то все было бы по-другому, и москвичи бы два состава не держали. У нас еще три года назад Скудра (главный тренер "Торпедо". – Прим. "СЭ") сказал, что ему нужно для игры в плей-офф три вратаря. Представляете, что такое три вратаря? Вот даже "Тампа", сделав ставку на Василевского, рассталась с Бишопом. Даже в НХЛ двух дорогих вратарей не держат. А в КХЛ Скудре в "Торпедо" три дорогих вратаря нужно. Какая беспечность у нас, как разбрасываются не своими деньгами!

– Капризов вроде самый талантливый игрок в ЦСКА, но тоже не всегда попадает в состав...

– Об этом и говорю. Капризов, Кузьменко и другие при такой системе не будут расти. В ЦСКА так и будет трясогузка. Нынешний путь ЦСКА – путь в никуда. Это просто выброшенные деньги. Тем же самым занимались в СКА четыре-пять лет назад. Тренеров постоянно меняли, иностранцев ставили и набирали большой состав, целыми пятерками состав на каждую игру меняли, как сейчас ЦСКА. Зачем они накупили этих игроков из НХЛ? Они перешли в ЦСКА и должны играть в каждом матче. Вот Ковальчука вернули из НХЛ, и он в СКА играет в каждой игре. Взял Знарок Плотникова, который не играл в НХЛ, в тот у него выходит в каждом матче.

Если в ЦСКА не могут определиться, кто у них первое – второе – третье звенья, как они выиграют Кубок Гагарина? За более чем 40 матчей регулярки в ЦСКА не определились, кто у них и что.