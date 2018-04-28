Первые товарищеские матчи "Сибирь" проведет с минским "Динамо" и "Юностью"

"Сибирь" определилась с планом подготовки команды к новому сезону, сообщается на официальном сайте клуба. Хоккеисты выйдут из отпуска 6 июля.

Согласно опубликованному графику, в первый день после отпуска игроки начнут проходить медицинское обследование, а через три дня приступят к тренировкам. До 31 июля хоккеисты будут находиться в Новосибирске, а затем переедут в Минск, здесь у команды запланированы два матча – с местным "Динамо" и "Юностью".

После этого, по традиции, сибиряки проведут сбор в Финляндии, где их также ожидает несколько товарищеских встреч. 12 августа команда вернется в Россию, 21-го и 22-го она сыграет на двух предсезонных турнирах – в Новосибирске и Магнитогорске.

Напомним, в последнем сезоне "Сибирь" набрала 87 очков в 56 играх регулярного чемпионата и не смогла пробиться в плей-офф.