Пелагея рассказала, за счет чего ЦСКА прибавил в этом сезоне

Супруга нападающего ЦСКА Ивана Телегина известная певица Пелагея заявила, что секретом успеха армейцев в этом сезоне является дружная атмосфера в команде.

- Просто ребята между собой дружны, бьются не за личную статистику, а за команду, - приводит слова Пелагеи официальный сайт КХЛ. - В этом, наверное, и есть секрет. Мы, кстати, по возможности собираемся все вместе, семьями. Обедаем, ужинаем, общаемся по душам. Очень важно, когда есть хорошие отношения.

В феврале 2019-го исполнится три года со дня нашего знакомства с Ваней. С тех пор я не пропустила ни одного матча с его участием. И если нет возможности находиться на трибуне, смотрю поединки по телевидению или трансляции на сайте КХЛ по телефону.

ЦСКА занимает 1-е место в Западной конференции, имея в активе 54 очка.

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