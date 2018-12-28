Павел Кудрявцев: "Для меня эта шайба первая в КХЛ"

Нападающий "Локомотива" Павел Кудрявцев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата со "Спартаком"​ (3:1), в котором он забросил свою первую шайбу в КХЛ.

– "Локомотив" неплохо начал. Получилась скомканная игра, было много удалений. Могли немного упростить игру, если бы забили в большинстве. Мой гол? Партнер помог забить. Мы вышли вдвоем на вратаря, он отдал пас, и я бросил с ходу. Повезло, забил. Для меня эта шайба первая в КХЛ, Денис Алексеев забрал ее для меня на память. Партнеры по команде подбодрили меня. Раньше были моменты, но не получалось забить, а сейчас мне это удалось. В предыдущих матчах мы больше бросали, но забить не получалось, а сегодня нам это удалось, потому что использовали все свои микромоменты, все выходы "два в один".

Драка в начале матча взбодрила команду? Думаю, да, всегда нужно заступаться за своих партнеров и заводить команду. Этот поступок с нашей стороны был правильным (Владислав Уткин)