Павел Красковский: "Главная задача — выйти в "Локомотиве" на ведущую роль"

Нападающий "Локомотива" Павел Красковский не стал скрывать желания закрепиться в основном составе железнодорожников. Более того, основной своей задачей 19-летний форвард назвал выход на ведущую роль в команде. В минувшем сезоне Красковский провел 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 5 (2+3) очков. Также на его счету 5 поединков в Кубке Гагарина.

– Планы на будущее? Н икаких. Нужно окончательно закрепиться в основе, попытаться выйти на ведущую роль в команде, – приводит официальный сайт КХЛ слова Красковского. – Это главная задача.

– Вы задрафтованы "Виннипегом" в НХЛ. Не общались в последнее время с руководством "Джетс"?