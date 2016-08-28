16:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Павел Красковский: "Главная задача — выйти в "Локомотиве" на ведущую роль"

0
0
0

Нападающий "Локомотива" Павел Красковский не стал скрывать желания закрепиться в основном составе железнодорожников. Более того, основной своей задачей 19-летний форвард назвал выход на ведущую роль в команде. В минувшем сезоне Красковский провел 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 5 (2+3) очков. Также на его счету 5 поединков в Кубке Гагарина.

– Планы на будущее? Никаких. Нужно окончательно закрепиться в основе, попытаться выйти на ведущую роль в команде, – приводит официальный сайт КХЛ слова Красковского. – Это главная задача.

– Вы задрафтованы "Виннипегом" в НХЛ. Не общались в последнее время с руководством "Джетс"?

– Нет, ничего такого не было.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/08/28/313829.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ