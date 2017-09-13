Павел Дацюк: "Копирую финты Умарка? Надо еще посмотреть, кто и когда это придумал"

Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал слова игрока "Салавата Юлаева" Линуса Умарка, заявившего в интервью "СЭ", что форвард армейцев копирует его финты. Он отметил, что еще надо посмотреть, кто и когда придумал буллит с перебрасыванием вратаря.

– Линус Умарк тут заявил, что вы копируете его финты.

– Не знаю, про что он говорит.

– Он имел в виду буллит с перебрасыванием вратаря.

– Интересно. На самом деле тяжело сказать, кто кого копирует. Любой гол, если это красивый гол, – он стоит определенного внимания. И надо радоваться такому. Но еще надо посмотреть, кто и когда это придумал (смеется). (Игорь ЕРОНКО)

СКА следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет сегодня против "Автомобилиста". Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.