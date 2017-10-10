Павел Акользин: "Барыс" вытащил матч, сыграв самоотверженно"

Нападающий "Барыса" Павел Акользин, набравший два очка в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (4:3), подчеркнул, что первый гол в лиге посвятит жене и дочке. По словам форварда, встреча с омичами получилась тяжелой.

– Игра была тяжелая. В концовке у нас было много удалений, – начал Акользин. – Хорошо, что выстояли, сохранили победный счет и победили.

– При счете 3:0 позволили сопернику сократить разрыв. Как это случилось?

– Были ошибки в обороне, за которые нас соперники наказали. Пришлось собраться и выходить на третий период с хорошим настроем, продолжать свою игру. У нас это получилось, я думаю.

– Удаления в конце матча – это были уже эмоции?

– Не думаю. Скорее случайности, игровые моменты. Кто-то где-то зацепил, клюшку поднял. От этого никто не застрахован.

– Во время тайм-аута на что просил обратить особое внимание тренер?

– На оборону. Просил играть компактно, блокировать броски. И у нас это получилось. Мы самоотверженно сыграли. Поэтому и вытащили эту игру.

– Свой первый гол в КХЛ кому посвятите?

– Жене и дочке, конечно. (Анна ЛЕВЧЕНКО)