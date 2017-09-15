Патрик Херсли: "Всегда тяжело играть против Мозякина"

Нападающий СКА Патрик Херсли, который стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом" (4:3 ОТ), подчеркнул, что команда была бы довольна, если бы встреча завершилась с другим счетом. Форвард не может объяснить, почему игра получилась настолько упорной.

– Почему игра получилась настолько упорной? – вопрос Херсли.

– Сложно сказать, почему игра сложилась так. У соперника очень сильное, мастеровитое первое звено. Мы были бы довольны, если бы счет был 3:1.

– Каково вам, крупному защитнику, играть против юркого Мозякина?

– Очень тяжело всегда. Он – один из лучших нападающих в лиге. Нужно быть сфокусированным в каждой смене, играя с Мозякиным.

– Что произошло, когда "Металлург" сравнял счет? Это заслуга Мозякина, который выиграл борьбу?

– Мне нужно посмотреть видео, потому что я не уверен, что произошло. Но мне показалось, я выиграл единоборство, а шайбу подхватил его напарник по команде.

– При счете 1:3 "Металлург" перестроился?

– И да, и нет. Они применяли высокий прессинг и до этого, но им нужно было отыгрываться, так что давление усилилось.

– Какой из матчей был сложнее – с ЦСКА или "Магниткой"?

– Это две разные команды. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция СКА – "Магнитка"