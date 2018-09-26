Защитник ЦСКА Михаил Пашнин дисквалифицирован на три матча. Такое решение принято по итогам домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (2:1 Б). Пашнин был удален до конца игры за толчок соперника на борт.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Михаила Пашнина по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.



В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок "Наказан вторым и каждым последующим Большим + ДКИ (5+20 минут) в разных матчах", то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Суммарно Пашнин пропустит три матча, – говорится заявление на официальном сайте КХЛ.