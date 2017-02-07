Парлетт и Лессио покинули "Медвешчак"

Канадцы Блэйк Парлетт и Лукас Лессио покинули "Медвешчак" и перешли в клубы Финляндии и Швеции соответственно, информирует официальный сайт КХЛ.

Отмечается, что 27-летний Парлетт, который не сможет сыграть в оставшихся матчах регулярного чемпионата КХЛ из-за дисквалификации, уже уехал в Финляндию, где будет выступать за "Таппару". 24-летний Лессио будет выступать за "Эребру".

Парлетт перешел в "Медвешчак" перед сезоном-2015/16. На его счету 92 матча в КХЛ, в которых он забросил одну шайбу и отдал 15 результативных передач. Лессио провел 38 матчей в нынешнем сезоне и набрал 20 (11+9) очков.