Останется ли Епанчинцев в "Спартаке"? Отвечает тренер

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев в прямом эфире на Ютуб-канале "СЭ" рассказал о будущем в московском клубе.

– Сколько надо времени, чтобы поставить в "Спартаке" ту игру, которую вы хотите видеть?

– Два-три года.

– А вам готовы предоставить такой срок?

– Надеюсь, что да. Пока это в стадии переговоров. Я бы с удовольствием продолжил работу в "Спартаке".

– Итог ожидается положительным или есть какие-то препятствия?

– Надеемся, что будет положительный – но нюансы есть всегда.

– Вы просите контракт побольше – или какие нюансы?

– Нет, есть некоторые моменты, которые надо согласовать. Я думаю, что в скором времени вы все узнаете.

– Сколько зарабатывает главный тренер "Спартака"? Меньше 10 миллионов рублей?

– Думаю, что каждый тренер не будет отвечать на этот вопрос. (Игорь ЕРОНКО)