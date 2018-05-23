Ольга Голодец: "Россия – хоккейная страна"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец во время церемонии закрытия 10-го сезона КХЛ сказала, что страна связывает свое будущее с хоккеем. Она отметила, что на данный момент этим видом спорта занимаются 600 тысяч детей.

-* Мы – хоккейная страна и связываем с хоккеем наше будущее, – цитирует ТАСС Голодец. – Сегодня спорт становится все более популярным и доступным для наших детей, и 600 тысяч детей занимаются хоккеем. На вас смотрят дети, и нам есть на кого ровняться.

Церемония закрытия 10-го сезона КХЛ. LIVE!