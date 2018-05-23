Ольга Голодец: "Россия – хоккейная страна"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец во время церемонии закрытия 10-го сезона КХЛ сказала, что страна связывает свое будущее с хоккеем. Она отметила, что на данный момент этим видом спорта занимаются 600 тысяч детей.
-* Мы – хоккейная страна и связываем с хоккеем наше будущее, – цитирует ТАСС Голодец. – Сегодня спорт становится все более популярным и доступным для наших детей, и 600 тысяч детей занимаются хоккеем. На вас смотрят дети, и нам есть на кого ровняться.
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grogenov
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
21:33
загадочный лысый уассетин
О --- КАК !!!! Похоже, новую главную спортивно--культутрную мадаму не проинформировали... А исчё у НАС -- биатлонная страна, третье--лиговская теннисная страна, допинг -- лёгко/тяжёло атлетическая страна, а ГЛАВНОЕ -- везде/сующе/губер/шлёпная страна!!!!
21:16