Олег Знарок: "В прошлом сезоне СКА был сильнее"

Главный тренер СКА Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (4:0) отметил, что устал отвечать на вопросы о победной серии команды. Армейцы выиграли в 20-й раз подряд с начала этого сезона.

- Статус главного раздражителя КХЛ придает ли мотивацию вашей команде?

- Мы раздражители? Мотивации нам?

- Вам.

- Мы уже устали.

- Устали побеждать?

- Устали отвечать на ваши вопросы.

- Если бы летом вам сказали, что вы одержите 20 побед подряд – вы бы поверили?

- Наверное, нет. Наверное, у нас в прошлом сезоне команда посильнее была. Но у нас добавили те ребята, на которых мы рассчитывали. Все стараются. (Игорь ЕРОНКО)