Олег Знарок: "СКА слабо сыграл в обороне во втором периоде матча с "Авангардом"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Авангардом" (5:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на игру команды в обороне во втором периоде, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Слабо сыграли в обороне во втором периоде – сказал Знарок. – Все побежали в атаку и поплатились за это. А так всех с победой.

– Ваши команды всегда играли строго по заданию, когда вели в счете. Почему в СКА так не удается?

– Почему не удается? Именно в этом матче? Мы разобрали ошибки после второго периода и третий в обороне провели неплохо.