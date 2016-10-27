Олег Знарок: "Крылья у сборников? Разденутся – посмотрим"

Главный тренер СКА Олег Знарок подвел итоги матча с "Медвешчаком" (6:0) и поделился планами армейцев на ближайшее время. Знарок добавил, что его радует игра вратарей СКА.

– Неважно провели первый период – признал Знарок. – Пропускали многовато контратак, е очень хороши сыграли в обороне. Нам повезло, что соперник не забил. Впереди перерыв, настроение было соответствующее. Хотелось закончить с победой.

– И Шестеркин и Коскинен в отличной форме. Будет ли шанс проявить себя у Иванникова?

– Не знаю. Вы же сами сказали, что у нас два вратаря в отличной форме. Рады, что у нас такая бригада.

– Заметили, что у "сборников" Барабанова, Прохоркина, Гусева и Шестеркина?

– Не заметил. Сейчас разденутся – посмотрим.

– Что планируете делать в перерыве?

– Мы едем на серьезные сборы в Новогорск. Команда будет тренироваться там. Все будет нормально. Работать будут, разумеется, не под моим руководством. У нас есть тренер по физподготовке и два других специалиста, которые будут работать с командой.

– Принципиально было обыграть "Медвешчак" после поражения в Загребе?

– Что здесь принципиального? Мы всегда настраиваемся только на победы. Там не смогли выиграть, сейчас получилось.

– Вся команда уходит на перерыв, а вам придется ехать в сборную...

– Что делать? Жизнь такая. (Сергей ЯРЕМЕНКО)