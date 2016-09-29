Олег Знарок: "Дацюк будет готов через неделю-полторы"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Куньлунем" (3:0) подчеркнул, что у его команды в этой встрече многое не получалась, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– У нас сегодня многое не получалась – отметил Знарок. – Ребята временами не выполняли игровое задание. А так сыграли на ноль, что тоже неплохо. Значит, уже умеем играть от обороны

– Почему опять играл Шестеркин. Делаете ставку на него?

– В следующем матче будет играть Коскинен.

– Когда сможет сыграть Дацюк?

– Через неделю-полторы.

Напомним, что Дацюк получил травму нижней части тела во время Кубка мира в Торонто в матче сборной России против сборной Северной Америки. 38-летний форвард из-за повреждения пропустил игру против Финляндии (3:0) и полуфинал с Канадой (3:5).