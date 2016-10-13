Нормунд Сейес: "Если лидер не забивает, то о чем мы говорим?"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормунд Сейес остался недоволен количеством ошибок, которое его команда допустила в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:4), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Тренер добавил, что тяжело набирать очки, когда в тени остаются лидеры "Динамо".

– Старались, но с таким количество грубейших ошибок против мастеровитой команды играть сложно. Хотели цепляться за результат, но ошибок было много. По статистике тоже: 0-10 по удалениям, но судьям видней.

– Что происходит с лидерами – Индрашис, Дарзиньш давно не забивают. Они стареют или просто недорабатывают?

– Могу вас отвести в раздевалку, спросите у них. А что я могу ответить? Статистика говорит сама за себя: в девяти матчах предсезонки он забил один гол, в сезоне – ноль. Если лидер не забивает, то о чем мы говорим?