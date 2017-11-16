Николай Лемтюгов: "Я вышел из больницы совсем другим человеком"

Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов, выписанный из больницы, дал интервью "СЭ" после удаления селезенки и отметил, что продолжает свое восстановление. 31-летнему игроку удалили селезенку после столкновения с Александром Липиным в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом", который прошел 10 октября. После операции Лемтюгов 10 дней находился в реанимации, болельщики "Авангарда" сдавали для него кровь.

– Видели фотографии очереди из людей, которые пошли сдавать кровь для вас?

– И меня это очень расторгало. Я вообще к болельщикам в Омске всегда относился с уважением. В этом городе любят хоккей, да, иногда спрашивают за игру, но имеют на это полное право, так как платят довольно приличные деньги за билеты и им небезразличен клуб. Но, конечно, то, как люди отозвались на мою беду, поразило.

– Были те, чья реакция вас неприятна удивила?

– Были, но я все это оставил в прошлом. Меня этот случай очень сильно изменил. Я вышел из больницы совсем другим человеком. Большой поклон всем, кто переживал за меня, особенно моей семье, жене Елене, которая всегда была рядом. Я понял, что по-настоящему ценно в этой жизни. За это время я получил много звонков, сообщений с хорошими словами.

– Самое неожиданное?

– Да много было сообщений от людей, с которыми я редко общался. Из совсем удивительного – со мной связался главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев. Искренне интересовался моим здоровьем, спрашивал, чем помочь. (Алексей ШЕВЧЕНКО)