Николай Цулыгин: "Салават Юлаев" должен меньше пропускать"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин после победы над "Куньлунем" в матче регулярного чемпионата КХЛ (7:4) заявил, что его команда должна меньше пропускать.

- Была очень интересная и зрелищная игра, особенно для болельщиков, - приводит слова Цулыгина официальный сайт "Салавата Юлаева". - Здорово, что забили, но как и в предыдущем матче где-то заигрались и получили контратаки и голы.

Это то, над чем нужно работать: меньше пропускать и забивать столько, сколько забивали. При этом, когда уступали в счете 1:2 и 2:3, не опустили руки, играли в свою игру, создавали моменты, их использовали и выиграли матч. Молодцы - ребята.

"Салават Юлаев" занимает 6-е место в Восточной конференции, имея в активе 56 очков.

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