Николай Цулыгин: "Салават Юлаев" должен меньше пропускать"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин после победы над "Куньлунем" в матче регулярного чемпионата КХЛ (7:4) заявил, что его команда должна меньше пропускать.
- Была очень интересная и зрелищная игра, особенно для болельщиков, - приводит слова Цулыгина официальный сайт "Салавата Юлаева". - Здорово, что забили, но как и в предыдущем матче где-то заигрались и получили контратаки и голы.
Это то, над чем нужно работать: меньше пропускать и забивать столько, сколько забивали. При этом, когда уступали в счете 1:2 и 2:3, не опустили руки, играли в свою игру, создавали моменты, их использовали и выиграли матч. Молодцы - ребята.
"Салават Юлаев" занимает 6-е место в Восточной конференции, имея в активе 56 очков.
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https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-matcha-salavat-yulaev-kunlun-red-star/