Никита Трямкин: "Победа молодежки над США будет вторым хорошим подарком для страны"

Защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин пожелал удачи молодежной сборной России в полуфинале МЧМ-2019 против сборной США. 24-летний хоккеист в составе молодежки на МЧМ-2014 обыграл американцев в четвертьфинале.

– Будете матч с США на МЧМ смотреть?

– Если со сном будет плохо после такой игры, то с удовольствием посмотрю. А так, конечно, слежу за турниром. Очень рад за нашу сборную, удачи им сегодня в полуфинале, – сказал Трямкин.

– Вы обыгрывали американцев в четвертьфинале в 2014 году. Что запомнилось?

– Нас тогда вообще списали все. Мы вышли с третьего места в группе, и говорили что-то типа "валите домой". А мы вышли и выиграли. Команда сплотилась, права на ошибку не было. Хорошо помню ту игру, когда каждый готов был головой лечь под шайбу, лишь бы не пропустить при счете 4:3. Когда в пустые забили, то чуть-чуть отпустило. Приятные эмоции. Обыграть североамериканскую сборную, которая считается как бы фаворитом, будет вторым хорошим подарком для страны.

– Куда посоветуете пацанам в Ванкувере сходить?

– Есть там хороший ресторан "Blue Water", очень хорошие морепродукты. Прям бомба! (Игорь Еронко)

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