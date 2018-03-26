Никита Трямкин: "Крикунов говорит все напрямую"

Защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин в интервью "СЭ" отметил, что в Америке ему не нравится то, как общаются с людьми. Хоккеист также добавил, что главный тренер Владимир Крикунов говорит все напрямую.

– Вы всегда говорили, что вам не нравилось за океаном то, как общаются с людьми. В глаза говорят, какой вы хороший, а потом оставляют в запасе.

– С Владимиром Крикуновым такого нет. И если ему действительно что-то не нравится, то он говорит напрямую. Мне российские отношения нравятся больше. Смотрите. Если тут говорят, что ты сыграл плохо, а потом сажают в запас, то ты знаешь, что не так и стараешься исправить. В Америке говорят, мы всем довольны и…

– Ты не в составе.

– Вот именно. Но как же так? Если я такой хороший и вас все устраивает, то почему же я тогда не играю? Никогда этого не понимал.

– Помню, мы с вами обсуждали новость, что Уилли Дежардена назначили тренером сборной Канады на Олимпиаду. Я-то хохотал, а вы дипломатично молчали.

– Я не понял только, почему его назначили в том смысле, что человека уволили из "Ванкувера", клуб играл неудачно, а ему доверяют сборную. Но мы с ним виделись в Сочи на турнире, на Кубке "Карьяла". Даже поговорили немного.

– Что он сказал?

– Похвалил за работу, за трудолюбие. Я пожелал ему успеха.

– А с тренером по защитникам "Ванкувера" вы бы не поздоровались.

– Поздоровался бы. Я не злопамятный. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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