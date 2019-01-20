Никита Трямкин: "Екатеринбург не уступит Казани в организации Матча звезд"

Защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин остался доволен мастер-шоу Матча звезд КХЛ. Неделя звезд хоккея проходит в Казани.

– Мне очень понравилось предматчевое представление. Круто, ярко, красочно, весело – можно любые восторженные слова здесь применять, – цитируют "Известия" Трямкина. – То, как люди танцевали, было прикольно. Еще и француз русский выучил (смеется и кивает в сторону сидящего рядом партнера по "Автомобилисту" Стефана Да Косты). На самом деле понравилось представление – всё очень здорово.

– Во время матча планируете бегать с камерой, как год назад в Астане?

– Я уже сегодня на мастер-шоу сделал это. В принципе, на самой игре можно попробовать, но могут посадить на лавку за это – я не хочу рисковать (улыбается).

– Вы бы хотели, чтобы Матч звезд состоялся в Екатеринбурге, когда там построят новую арену?

– Я думаю, это будет очень здорово, когда свершится то, чего мы ждем с нетерпением. Построят новую арену в Екатеринбурге, надеюсь, наш город примет такое событие, как Матч звезд, и мы не уступим Татарстану в организации.

– "Автомобилист" одним из первых обеспечил себе место в плей-офф. Есть позитивные ощущения от уже достигнутого результата?

– Да нет. Нам без разницы, первыми попадать в плей-офф или вторыми… Самое главное, как мы там выступим – как подойдем к Кубку Гагарина и как в нем сыграем. Это важнее. Команда может запрыгнуть в последний вагон и уже в плей-офф всех обыгрывать. Нет такого, что мы обеспечили себе там место и праздновали.