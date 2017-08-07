Никита Нестеров: "Надеюсь, каждая игра в КХЛ будет интересной"

Защитник ЦСКА Никита Нестеров, ранее выступавший в составе "Тампа-Бэй", в интервью "Р-Спорт" выразил надежду на то, что каждая игра в КХЛ будет интересной. При этом он не согласен с мнением, что армейцы показывают ужасный хоккей.

- Вы же понимаете, что в КХЛ, по большому счету, есть только СКА и ЦСКА. Насколько вообще все это интересно для спортсмена? - вопрос Нестерову

- Давайте подождем 21 августа, тогда и увидим, насколько это интересно. Думаю, в Петербурге будет весело, и мы увидим хорошую игру за Кубок открытия.

- Это понятно, но у вас нет опасений, что после 21 августа будет уже не так весело?

- Для меня каждая игра как праздник, надеюсь, каждая игра будет интересной.

- Вы помните, что весной сказал ваш бывший одноклубник по "Тампе" Никита Кучеров? Что ЦСКА играет в ужасный хоккей и ему жаль ребят, которые там выступают.

- Это мимо меня как-то прошло. На самом деле, для меня как для защитника первое – это оборона своих ворот, а остальное все неважно. Если в защите мы будем играть хорошо, то и впереди будет получаться.