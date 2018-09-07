"Нефтехимик" в матче с минским "Динамо" одержал первую победу в сезоне

"Нефтехимик" дома обыграл минское "Динамо" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу команде из Нижнекамска принес точный бросок Теему Пулккинена.

Команда Андрея Назарова после двух поражений на старте "регулярки" одержала первую победу в сезоне. Минчане, в свою очередь, продлили серию поражений до трех матчей.

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"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Динамо" (Минск) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Шарипзянов - 1 (бол., Куликов, Брынцев), 10:24 - 1:0. Няттинен - 1 (Пуустинен), 23:22 - 2:0. Пулккинен - 2 (бол., Уиркош, Беннетт), 52:06 - 2:1.

Вратари: Ежов - Энрот (58:44).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 30 (8+10+12) - 30 (7+12+11).

Судьи: Акузовский, Кулаков.

7 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

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