"Нефтехимик" сыграет с "Трактором" и "Сочи" на сборе в Финляндии

"Нефтехимик" отправился на сбор в Финляндию, сообщает официальный сайт клуба. Сбор в Иматре продлится до 24 июля, игроки будут тренироваться в двухразовом режиме. Нижнекамская команда проведет две контрольные встречи – с "Трактором" 18 июля и с "Сочи" 22 июля.

Состав "Нефтехимика" на сборе выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Ежов, Андрей Макаров, Георгий Анаркулов;

Защитники: Дамир Шарипзянов, Михаил Чурляев, Александр Брынцев, Андрей Сергеев, Владислав Арбузов, Алексей Волгин, Камиль Фазылзянов, Олег Пиганович, Андрей Первышин, Дмитрий Огурцов;

Нападающие: Богдан Якимов, Александр Торяник, Игорь Угольников, Ильдар Шиксатдаров, Рафаэль Бикмуллин, Павел Куликов, Тимур Хафизов, Павел Порядин, Евгений Соловьев, Никита Квартальнов, Александр Авцин, Данил Воеводин, Илья Аркалов, Марат Хайруллин, Денис Ляпустин, Павел Здунов.

Дэн Секстон, Жильбер Брюле, Чад Рау и Робин Ганзл присоединятся к команде в понедельник.