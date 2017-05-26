"Нефтехимик" расторг контракт с Хакимовым

"Нефтехимик" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с голкипером Рафаэлем Хакимовым. Отмечается, что соглашение с 26-летним игроком было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

"Желаем игроку успехов в дальнейшей спортивной карьере", – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне Хакимов провел 3 матча за "Нефтехимик", потерпел три поражения. Затем он был отправлен в новокузнецкий "Металлург", в составе которого сыграл в 12 матчах и одержал 2 победы.