"Нефтехимик" был готов согласиться с условиями Ягра

Директор "Нефтехимика" Раил Якупов отметил, что клуб был готов предоставить финансовые условия, которые выдвигал чех Яромир Ягр для перехода в команду. Ранее стало известно, что 45-летний чех имеет предварительную договоренность с "Калгари".

– Мы разговаривали с агентами, которые представляют его интересы в России. Они также говорили, что он будет ждать до 4 октября, если не договорится с клубами НХЛ, – цитирует ТАСС Якупова. – Нам выдвинули условия, мы разговаривали про финансы. Мы выслушали требования от Ягра и ждали 4 октября: мы были готовы на эти условия, может, чуть ниже, но думаю, они бы на них согласились.