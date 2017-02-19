Найджел Доус: "Я чуть не прыгаю от нетерпения – так жду старта первого раунда плей-офф КХЛ"

Нападающий "Барыса" Найджел Доус подчеркнул, что отсутствие Брэндона Боченски на старте плей-офф КХЛ наложит свой отпечаток на игру команды. Ранее капитан клуба из Казахстана получил удар в голову и был вынужден пропустить последнюю игру регулярного чемпионата с "Авангардом" (1:3).

- Такое уже происходило два года назад, когда мы остались в плей-офф без Боченски. Пока мы сами ждем информации по Брэндону, надеюсь, он пропустит не так много, - приводит "Р-Спорт" слова Доуса. - В любом случае мы должный найти пути к победе и в его отсутствие, пока он не вернулся. Да, это наложит отпечаток на игру, будут изменения, но в составе команды есть игроки, готовые проявить себя, получив больше игрового времени.

Понимаем, что нас ждет сложная серия, у "Трактора" отличная команда. В регулярке они пропустили меньше всех на Востоке, у них прекрасно поставлена игра в обороне, вратари играют здорово, поэтому нам нужно очень внимательно относиться к своим моментам. Они играют умно, ждут своих шансов, наш хоккей совсем другой, но тем и интереснее. Уверен, это будет равная серия. Мы счастливы, что вернулись. Я, можно сказать, чуть не прыгаю от нетерпения – так жду старта первого раунда.