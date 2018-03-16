На Андрея Коваленко будет заведено уголовное дело за нападение на арбитра

Как стало известно "СЭ", на председателя Профсоюза игроков КХЛ, олимпийского чемпиона Альбервилля Андрея Коваленко 19 марта будет заведено уголовное дело за нападение на арбитра Владислава Киселева по статье 115 Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Инцидент произошел 9 марта в подмосковном Одинцове в матче любительских команд "Газпром экспорт" (за который выступал Коваленко) и "Тигры".

За что Коваленко ударил судью? Эксклюзивные подробности конфликта //

Судья – о нападении Андрея Коваленко: "Он вырвался и подъехал ко мне.

Глаза его были невменяемыми" //

Андрей Коваленко: "Хотел извиниться перед судьей Киселевым

и сказать, что был не прав. Но мне не дали к нему подойти!"