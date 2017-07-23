Мянтюля покинул "Югру" по семейным обстоятельствам

"Югра" на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с защитником Тууккой Мянтюля. Отмечается, что 36-летний хоккеист покидает команду по семейным обстоятельствам.

"По словам генерального менеджера Евгения Хацея, селекционная работа продолжается, и состав клуба еще пополнится новыми игроками", – говорится на сайте клуба.

Напомним, что финн перешел в "Югру" по окончании прошлого сезона и на данный момент не провел ни одной встречи за клуб. Всего в КХЛ хоккеист набрал 89 (26+63) очков в 225 встречах.