Мозякин восстановился от травмы и приступил к тренировкам

Врач "Магнитки" Михаил Новиков сообщил, что форвард Сергей Мозякин восстановился от травмы, полученной на чемпионате мира-2017 в играх за сборную России. Нападающему после игры с Германией (6:3) было диагностировано сотрясение мозга. В пятницу он принимал участие в тренировке.

- У нас все в порядке - все игроки прошли медобследование, - приводит ТАСС слова Новикова. - В настоящий момент вся команда готова к предстоящему сезону, в том числе Мозякин. Он восстановился после травмы и приступил к работе. Сергею предстоит пройти дополнительное плановое обследование головного мозга, согласно регламенту, его проходят все, кто получил сотрясение.