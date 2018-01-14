Мозякин ведет переговоры с "Магниткой" о новом контракте

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин заявил, что хотел бы продолжить карьеру в "Магнитке". Срок действия контракта форварда с клубом истекает в апреле 2018 года.

– Какие-то разговоры на этот счет ведутся, но комментировать их я не хочу. Когда будет все подписано, вы об этом обязательно узнаете, – приводит "Р-Спорт" слова Мозякина. – Но могу сказать, что я хотел бы остаться в "Металлурге".

Напомним, что Мозякин выступает за "Металлург" с 2011 года. В текущем сезоне он провел в составе "Магнитки" провел 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (17+19) очков.