22:27 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мозякин ни разу не бросил по воротам

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Хоккеисты СКА не позволили лидеру магнитогорского "Металлурга" Сергею Мозякину ни разу бросить по воротам. Это четвертый случай в карьере форварда, когда в матче плей-офф вратарь не вступал в игру после его бросков – трижды подобное происходило с ветераном в "Металлурге" и еще один раз, когда он был игроком "Атланта". Любопытно, что лишь в одном случае форвард оставался без набранных очков – недостаток бросков по воротам он компенсировал передачами на партнеров. (Алексей МОРОЗ)

Матчи плей-офф, где Сергей Мозякин ни разу не бросил по воротам

Дата

Матч

Счет

Очки

01.03.2011

Атлант – Северсталь

2:1

1 (0+1)

05.03.2012

Барыс – Металлург Мг

4:1

0 (0+0)

24.04.2014

Лев – Металлург Мг

3:5

4 (0+4)

14.04.2017

СКА – Металлург Мг

3:2

1 (0+1)
0
0
0
0
7
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Future23

ну вы и клоуны

23:14

Последний Легион

все-таки не доехал

22:58

RW.irk

Ну а как по воротам бросать, если до них доехать не можешь?))

22:49

aloveku

а если серьёзно, Ковальчук то бросил? Звёзды как видно здесь прикрыты наглухо, потому и забивают более свободные игроки.

22:44

aloveku

да-да, судьи виноваты ))

22:44

Dioscur

Ага, судьи не давали Мозякину бросить по воротам. Изверги!

22:32

Alala

все вопросы к судейскому комитету

22:30

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