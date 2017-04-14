Хоккеисты СКА не позволили лидеру магнитогорского "Металлурга" Сергею Мозякину ни разу бросить по воротам. Это четвертый случай в карьере форварда, когда в матче плей-офф вратарь не вступал в игру после его бросков – трижды подобное происходило с ветераном в "Металлурге" и еще один раз, когда он был игроком "Атланта". Любопытно, что лишь в одном случае форвард оставался без набранных очков – недостаток бросков по воротам он компенсировал передачами на партнеров. (Алексей МОРОЗ)
Матчи плей-офф, где Сергей Мозякин ни разу не бросил по воротам
|
Дата
|
Матч
|
Счет
|
Очки
|
01.03.2011
|
Атлант – Северсталь
|
2:1
|
1 (0+1)
|
05.03.2012
|
Барыс – Металлург Мг
|
4:1
|
0 (0+0)
|
24.04.2014
|
Лев – Металлург Мг
|
3:5
|
4 (0+4)
|
14.04.2017
|
СКА – Металлург Мг
|
3:2
|
1 (0+1)
Future23
ну вы и клоуны
23:14
Последний Легион
все-таки не доехал
22:58
RW.irk
Ну а как по воротам бросать, если до них доехать не можешь?))
22:49
aloveku
а если серьёзно, Ковальчук то бросил? Звёзды как видно здесь прикрыты наглухо, потому и забивают более свободные игроки.
22:44
aloveku
да-да, судьи виноваты ))
22:44
Dioscur
Ага, судьи не давали Мозякину бросить по воротам. Изверги!
22:32
Alala
все вопросы к судейскому комитету
22:30