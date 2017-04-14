Хоккеисты СКА не позволили лидеру магнитогорского "Металлурга" Сергею Мозякину ни разу бросить по воротам. Это четвертый случай в карьере форварда, когда в матче плей-офф вратарь не вступал в игру после его бросков – трижды подобное происходило с ветераном в "Металлурге" и еще один раз, когда он был игроком "Атланта". Любопытно, что лишь в одном случае форвард оставался без набранных очков – недостаток бросков по воротам он компенсировал передачами на партнеров. (Алексей МОРОЗ)

Матчи плей-офф, где Сергей Мозякин ни разу не бросил по воротам