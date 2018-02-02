Мозякин может заработать около полумиллиарда рублей за два года в "Магнитке"

Как стало известно "СЭ", нападающий Сергей Мозякин может заработать до 240 миллионов рублей за сезон по новому контракту с "Магниткой". Напомним, что вчера форвард подписал с клубом двухлетнее соглашение - до конца сезона-2019/20. При этом, по нашим данным, базовая часть зарплаты - 180 миллионов. Еще 60 миллионов - это бонусы, причем они будут выплачены в том случае, если 36-летний хоккеист наберет определенное количество очков в регулярном чемпионате (кстати, в этом сезоне Мозякин подобную норму уже выполнил).

Отметим, что "Магнитка" выиграла борьбу за своего капитана у другого уральского клуба - "Автомобилиста". Екатеринбуржцы, которые после прихода в клуб мощного спонсора - УГМК - стали одной из самых богатых команд на "Востоке", готовы были предложить Мозякину сопоставимый по финансовым условиям контракт. Однако лучший бомбардир в истории КХЛ решил не менять обстановку и еще до старта плей-офф сделал выбор в пользу "Металлурга".

Любопытно, что Сергей пошел на повышение: в 2013-м году он подписал пятилетний контракт с "Магниткой", и по его условиям он зарабатывал 140 миллионов рублей в год. Личных бонусов в текущем соглашении не было - только командные.

"Мозякин получит 250 миллионов в год? Абсолютный бред, разделите пополам"