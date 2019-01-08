Московское "Динамо" в гостях обыграло "Йокерит"

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло в гостях "Йокерит" со счетом 3:2. Победный гол забил Владимир Брюквин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Голы: Весалайнен - 5 (Регин, Плэтт), 1:51 - 1:0. Никулин - 8 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 4:17 - 1:1. Зайцев - 1 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 15:47 - 1:2. Брюквин - 8, 44:38 - 1:3. Мозес - 9 (Н. Йенсен, Маннинен), 56:15 - 2:3.

Нереализованный буллит: Кагарлицкий (ХК Динамо), 12:35 (Вратарь).

Вратари: Калныньш (58:06) - Еременко.

Штраф: 26 - 12.

Броски: 27 (8+8+11) - 25 (8+5+12).

Судьи: Гофман, Щенев.

8 января. Хельсинки. "Хартвалл Арена".