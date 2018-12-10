Московское "Динамо" уступило СКА со счетом 0:2

Московское "Динамо" проиграло на домашней площадке СКА из Санкт-Петербурга со счетом 0:2.
Первую шайбу в матче на восьмой минуте стартовой двадцатиминутки забросил защитник Василий Токранов. А за 26 секунд до окончания поединка Павел Дацюк поразил пустые ворота хозяев.
СКА набрал 59 очков в 36 матчах и продолжил преследование идущего первым в Западной конференции ЦСКА. Подопечные Ильи Воробьева идут на втором месте на Западе. "Динамо" же после этого поражения осталось на седьмой строчке с 37 баллами.
КХЛ
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"ХК Динамо" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Токранов - 2 (бол., Плотников, Кузьменко), 7:07 - 0:1. Дацюк - 7 (п.в.), 59:34 - 0:2.
Вратари: Бочаров (59:28 - 59:34) - Хелльберг.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 22 (6+9+7) - 43 (18+12+13).
Судьи: Бондарь, Гашилов.
10 декабря. Москва. Арена "Мегаспорт".
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