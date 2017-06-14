Московское "Динамо" примет участие в чемпионате КХЛ-2017/18

Как стало известно "СЭ", КХЛ допустила московское "Динамо" к участию в сезоне-2017/18, приняв заявку центрального совета общества столичного клуба, который гарантировал, что клуб исполнит финансовые гарантии регламента лиги.

Отметим, что гендиректор "Динамо" Андрей Сафронов вообще не подавал в заявку в КХЛ, так как его сторона не могла гарантировать исполнение всех нужных финансовых обязательств.

Напомним, что 1 июня в офисе московского клуба прошли обыски в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО "Динамо" Сергея Федорова о хищении средств. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил на следующий день, что лига получила гарантии по участию клуба в следующем сезоне.

По информации "СЭ", суммарные долги "Динамо" перед игроками составляют порядка 420 миллионов рублей.