Московское "Динамо" победило "Авангард"

Московское "Динамо" обыграло "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:0. Дублем отметился нападающий Дмитрий Кагарлицкий.

"Динамо" набрало 23 очка и расположилось на 9-м месте на Западе. "Авангард" с 42 баллами располагается на 2-й строчке на Востоке.

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"Авангард" (Омск) - "ХК Динамо" (Москва) - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Кагарлицкий - 9 (Хиетанен, Макаров), 19:41 - 0:1. Кагарлицкий - 10 (Койвисто, Шипачев), 25:57 - 0:2. Брюквин - 5 (бол., Волков, Индрашис), 26:34 - 0:3. Игумнов - 1 (А. Алексеев), 55:40 - 0:4.

Вратари: Бобков - Еременко.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 35 (10+13+12) - 25 (8+8+9).

Судьи: Кулаков, Одиньш.

14 ноября. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

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