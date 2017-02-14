Московское "Динамо" переиграло "Амур"

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" оказалось сильнее "Амура" – 3:2. Благодаря голам Виталия Попова и Ильи Горохова команда из Хабаровска вела со счетом 2:0, но усилиями Юусо Хиетанена, Максима Соловьева и Мартиньша Карсумса москвичи вырвали победу.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) – "Амур" (Хабаровск) – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы: Попов – 4 (Назаров, Дедунов), 14:14 – 0:1. Горохов – 3 (бол., Литовченко, Бывальцев), 21:32 – 0:2. Хиетанен – 12 (бол., Никулин, Карсумс), 28:34 – 1:2. Соловьев – 1 (Кокарев, Подшендялов), 46:42 – 2:2. Карсумс – 14 (Соловьев, Цветков), 58:23 – 3:2.
Вратари: Лазушин – Метсола (59:23).
Штраф: 4 – 4.
Броски: 30 (10+8+12) – 23 (7+7+9).
Судьи: Гашилов, Овчинников.
14 февраля. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".
Шалманист
Динамо с отличной волевой победой! Молодцы, ребята!
22:00