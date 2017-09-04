Московское "Динамо" одержало четвертую победу подряд, обыграв "Торпедо"

Московское "Динамо" обыграло на выезде "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. По одной шайбе в составе гостей забросили Кутейкин, Хиетанен, Тарасов и Бойд.

Для бело-голубых эта победа стала четвертой подряд. Команда догнала ЦСКА в турнирной таблице Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "ХК Динамо" (Москва) - 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

Голы: Кутейкин - 2 (бол., Брюквин, А. Алексеев), 4:23 - 0:1. Мамашев - 1 (бол., Галузин, Григорьев), 7:57 - 1:1. Кундратек - 1, 14:46 - 2:1. Хиетанен - 1 (Тарасов), 32:41 - 2:2. Тарасов - 5 (Вишневский, Никулин), 39:06 - 2:3. Бойд - 1 (бол., Карсумс, Тарасов), 39:59 - 2:4.

Вратари: Лисутин - Бочаров.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 26 (11+7+8) - 34 (11+17+6).

Судьи: Гофман, Наумов.

4 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".