Московское "Динамо" обыграло "Локомотив" в Ярославле

Ярославский "Локомотив" проиграл московскому "Динамо" в первом домашнем матче нового сезона КХЛ со счетом 2:3. Для ярославцев это поражение стало первым в сезоне.

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"Локомотив" (Ярославль) – "Динамо" (Москва) – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Федоров - 1 (Хиетанен), 6:16 - 0:1. Козун - 1 (Тальбо, Пашнин), 19:05 - 1:1. Кокуев - 2 (Рыбаков, Робинсон), 23:19 - 1:2. Тарасов - 2 (Никулин, Рыбаков), 35:50 - 1:3. Тальбо - 1 (Рафиков, Локтионов), 59:11 - 2:3.

Вратари: Мурыгин (59:08 - 59:11, 59:20 - 59:58) - Лазушин.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 23 (7+5+11) - 22 (8+9+5).

Судьи: Бутурлин, Франо.

29 августа. Ярославль. УКРК "Арена 2000".